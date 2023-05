Paratie del Mose, nuovo trasporto eccezionale e chiusura autostradale

Convoglio per le paratie del Mose, nella notte tra venerdì e sabato verrà effettuato il secondo e ultimo trasporto eccezionale. Altri quattro mezzi speciali attraverseranno l’autostrada A4, il Passante di Mestre e la A57 tangenziale di Mestre, uscendo allo svincolo di Mira-Oriago. Si tratta di manufatti che andranno a comporre le paratie del Mose alle bocche di porto della laguna di Venezia. Il convoglio, il secondo dopo il trasporto della settimana scorsa, sarà largo otto metri e occuperà un’intera carreggiata dell’autostrada. Per consentire il passaggio sarà necessario dalla mezzanotte di venerdì 26 maggio e fino al termine delle attività (indicativamente le 3 di sabato 27) effettuare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portogruaro per chi proviene da Trieste e allo stesso tempo chiudere l’immissione in A4 direzione Venezia per chi proviene dalla A28 (Conegliano-Portogruaro).

Previsioni traffico nel fine settimana

Nel fine settimana – caratterizzato dalla Pentecoste, festività molto sentita dai turisti austriaci – si prevede traffico sostenuto già a partire dal venerdì pomeriggio lungo le direttrici Udine – Nodo di Palmanova della A23 e Trieste – Venezia della A4, con un calo dei transiti nella serata. L’afflusso di auto e camper tornerà a farsi sentire nelle mattinate di sabato e domenica lungo le stesse direttrici. Il ritorno dei vacanzieri è atteso nella giornata di lunedì e nella mattinata di martedì. In questo caso, il traffico sarà sostenuto lungo la A4 in direzione Trieste e lungo la A23 in direzione Udine/Tarvisio.