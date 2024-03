Autovenezia al fianco delle scuole per contrastare il bullismo | VIDEO

La nuova concessionaria Citroën Autovenezia, con sede a Mestre e Noale, promuove l'iniziativa GenerationAMI che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani (e non solo) alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, una piaga sociale purtroppo molto diffusa nelle nostre scuole, già a partire dalle primarie.



L'incontro si è tenuto nella mattinata di martedì 19 marzo presso la scuola superiore di secondo grado Thomas A. Edison-Alessandro Volta, precisamente nell'Istituto Luzzatti di Mestre, dove i ragazzi hanno potuto confrontarsi con alcuni esperti sul tema del bullismo. Successivamente gli studenti si sono cimentati in un test drive nel cortile della scuola, provando così di persona l'auto elettrica Citroën Ami – guidabile solo con patentino AM a partire dai 14 anni – al fianco di un guidatore professionista Neways.

Il collegamento tra Citroën Ami e il tema del bullismo è curioso: al suo lancio sul mercato, infatti, la vettura è stata “vittima” di cyberbullismo sui social: il pubblico l’aveva giudicata per il suo “aspetto esteriore”, risultato di un design innovativo ed eccentrico, senza comprenderne i suoi reali pregi e le sue potenzialità in termini di mobilità sostenibile. Ora si è riscattata ed è al primo posto nelle vendite della sua categoria.

L'obiettivo dell'iniziativa GenerationAMI, che si svolge a livello nazionale, è quindi quello di divulgare all’interno delle scuole, agli studenti, insegnanti e genitori, tutte le informazioni per conoscere il fenomeno del bullismo, fornendo di conseguenza gli strumenti per combatterlo.

«Abbiamo da subito sposato l'idea di Citroën – ha raccontato Alessandro Rossi, direttore commerciale della concessionaria Autovenezia –. I ragazzi si sono da subito dimostrati entusiasti di questo evento e noi siamo lieti di essere stati al loro fianco».