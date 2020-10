L'Avis dona due motopompe alla Protezione civile di Chioggia

Una raccolta fondi promossa da Avis – Associazione volontari italiani sangue, a seguito dell'acqua granda di novembre 2019, ha permesso di raccogliere mille euro ed acquistare due motopompe a scoppio ed altro materiale utile alla protezione civile comunale di Chioggia per gli interventi nel territorio; attrezzatura che va ad aggiungersi a quella già consegnata nei mesi scorsi alla protezione civile di Pellestrina e Burano.

Avis e Protezione Civile

Mercoledì 21 ottobre, presso la sede della protezione civile in via del Boschetto, si è svolta la consegna ufficiale e la messa in funzione dimostrativa delle motopompe a cura del coordinatore del gruppo Leo Marchesan, alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco di Chioggia Marco Veronese, dell'assessore alla Protezione civile Genny Cavazzana, del presidente dell'Avis regionale Giorgio Brunello, della rappresentante dell'Avis Venezia Gianna Moras e del presidente dell'Avis comunale di Chioggia, Andrea Boscolo Cappon. «Lo scorso 12 novembre l'acqua granda che ha coinvolto Venezia e Chioggia ha evidenziato la necessità di avere sempre a disposizione un certo numero di attrezzature d’emergenza. Per questo - spiega Boscolo Cappon - l'Avis si è attivata, dando il via a raccolte fondi, che oggi vedono la consegna del materiale acquistato anche nel nostro Comune. Ringrazio sempre i chioggiotti – conclude – perché si dimostrano molto sensibili e rispondono ai nostri appelli con generosità. La nostra sezione, ricordo, conta circa 2500 soci donatori attivi, un buon numero per un territorio così vasto. C'è anche una APP dedicata, con informazioni generali per tutti e la possibilità di prenotazione per chi è già donatore». Info sul sito avischioggia.it, sui canali Facebook e Instagram dell'associazione e tramite la Segreteria Avis Chioggia: tel 041490308 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

Presidente Avis

Sull'importanza delle donazioni di sangue, svolta con continuità, è intervenuto anche Brunello: «Quando c'è un'emergenza i giovani e i cittadini in generale rispondono in maniera incredibile, ma come Avis dobbiamo continuare nell'azione quotidiana di educazione al senso civico, perché gli ammalati ci sono sempre, così come il bisogno di donazioni». Il vicesindaco Veronese, a sua volta donatore di sangue, a nome dell'amministrazione ha ringraziato Avis. «Voglio ringraziare tutti i volontari che si dedicano ogni giorno al nostro territorio. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la loro presenza è fondamentale per il bene della comunità».