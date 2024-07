All’Avogaria lo stage di teatro fisico e mimo

Sono aperte dal 10 luglio le iscrizioni per lo stage di teatro fisico e mimo al Teatro a l’Avogaria di Venezia, in corte Zappa a Dorsoduro. Il corso, in programma dal 26 al 30 agosto 2024 con orario 17 - 21, sarà diretto dal regista Adriano Sinivia, diplomato alla École internationale de mimodrame Marcel Marceau.

Il seminario si articola attorno a due momenti: atelier fisico ed atelier d’improvvisazione e gioco teatrale. Tra i temi del workshop, la messa in condizione fisica dell’attore, studio basato, fra le altre cose, sul "contact" per l’acquisizione di capacità fisiche libere e coscienti con il suolo, il partner e lo spazio scenico, e il lavoro sull’isolazione (tecnica Décroux), ovvero presa di coscienza delle diverse parti del corpo e della loro autonomia nel movimento e sulla coordinazione dei movimenti.

Verranno approfonditi inoltre il lavoro sul mimo d’illusione (tecnica Marcel Marceau), gli elementi di acrobazia e rapporto di fiducia al proprio corpo con gli altri e nello spazio, e l’Introduzione alla maschera, neutra e di carattere. Grande spazio infine verrà data sarà all’improvvisazione individuale e di gruppo per sviluppare tutte le capacità creative dell’attore e "giocare" liberamente con i partner.