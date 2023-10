Avvento in musica nella chiesa di San Trovaso a Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ritorna la rassegna “Avvento in Musica”, con quattro concerti ad ingresso libero, nel periodo di Avvento, nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il repertorio proposto, valorizzato dalle particolari sonorità del prezioso organo costruito da Gaetano Callido nel 1765, ci condurrà attraverso la musica al Natale.

Il primo concerto avrà luogo domenica 3 dicembre alle ore 16, con l’organista Roberto Antonello, docente ospite alle Accademie Internazionali di Edimburgo, Göteborg e Alkmaar, ai Conservatori di in Parigi, Strasbourg, Fribourg, Lisbona, all’Università di Rochester – Eastmann School of Music (USA) ed attualmente Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori. Seguirà, domenica 10 dicembre alle ore 16, il duo composto dall’organista Maurizio Maffezzoli e il soprano Elisabetta Pallucchi, con mottetti del periodo di Avvento.

Il terzo concerto vedrà protagonista l’organista Christian Tarabbia, che proporrà anche alcune danze, recentemente incise e una sua trascrizione per organo della Follia di Vivaldi. Chiuderà la rassegna, domenica 24 dicembre, sempre alle 16, il duo composto dall’organista Silvio Celeghin e dal flautista Ubaldo Rosso. Avvento in Musica è una proposta dell’Associazione Alessandro Marcello, in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica. Essa rientra nel palinsesto comunale “Le Città in Festa”, si ringrazia l’Avvocato Alessandro Favaretto Rubelli per il sostegno.