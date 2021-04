Un'azienda veneziana realizza le coperture dell'ospedale Emergency in Uganda

Per l'edificio, progettato da Renzo Piano, è stato scelto un particolare materiale prodotto dalla Zintek di Porto Marghera

È operativo l’ospedale di chirurgia pediatrica costruito a Entebbe, in Uganda, avveniristica struttura di Emergency progettata dall’architetto Renzo Piano le cui coperture sono state realizzate da Zintek, azienda di Porto Marghera.

L'azienda è l’unico produttore italiano del laminato a marchio “zintek” per l’architettura, un materiale costituito da una particolare lega di zinco, titanio e rame con cui vengono realizzate coperture e facciate: altamente sostenibile, è riciclabile al 100%, incombustibile, non influenzato dalle variazioni di temperatura, di grande resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo (fino a 100 anni).

«Abbiamo partecipato al progetto di Emergency con grande passione, spirito di solidarietà e compartecipazione – commenta l'amministratore di Zintek, Gianni Schiavon - Abbiamo subito accettato questa sfida, estremamente particolare, data la collocazione e i requisiti ambientali e fisici a cui doveva rispondere». L'azienda, in controtendenza rispetto al settore, ha avuto ottimi risultati nel 2020, con le vendite aumentate del 25% rispetto al 2019 ed un fatturato di quasi 200 milioni di euro.

L’ospedale chirurgico pediatrico di Entebbe, sulle rive del Lago Vittoria, è una struttura solida e leggera allo stesso tempo. Sorge su un terreno di 120 mila metri quadri messo a disposizione dal governo ugandese. Dispone di 50 letti di degenza, 16 letti di terapia sub-intensiva, 6 di terapia intensiva, 3 sale operatorie, laboratorio, banca del sangue, farmacia, mensa e lavanderia. È una struttura a “U” circondata da un grande parco con 350 alberi, da un’area gioco esterna e da una guest house con 42 letti per pazienti e familiari. La struttura generale dell’ospedale è in muratura, è larga 60 centimetri ed è realizzata in terra cruda e materiali che ne aumentano la resistenza meccanica.