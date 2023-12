Babbo Natale arriva in elicottero per portare i doni ai bimbi della pediatria

È stata una mattinata ricca di emozioni e di sorprese per tutti i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Con un piccolo gesto di vicinanza e solidarietà la polizia, in collaborazione con il X reparto volo di Tessera, ha voluto regalare un sorriso a tutti i piccoli facendo arrivare Babbo Natale a bordo di un modernissimo elicottero al posto della sua tradizionale slitta. Con lui non poteva mancare il sacco colmo di regali avuti in dono grazie alla collaborazione di Grafica Veneta e Alì Supermercati.

Per un giorno Babbo Natale ha così voluto donare oltre ai regali anche un po’ di gioia riuscendo a illuminare i volti e i cuori di tutti i piccoli pazienti e degli operatori quotidianamente impegnati nella loro cura.

