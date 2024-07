Baby gang a Jesolo, Aja: «Questi non sono i giovani che Jesolo vuole»

«Sembra ormai evidente che quanto sta avvenendo, tra l’altro in una zona specifica della città e non ovunque, è provocato da giovani che arrivano esclusivamente per creare disordine. Nulla hanno a che vedere con il divertimento, i concerti, le serate musicali. Bene sta facendo il questore di Venezia, intervenendo subito attraverso le misure di restrizione, per impedire che possano tornare. Questi non sono i giovani che Jesolo vuole, ne oggi, né mai». A parlare è il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, che fa il punto sulla situazione sicurezza nella località balneare a pochi giorni dai provvedimenti presi dal questore nei confronti di una decina di minorenni che hanno seminato disordine gli scorsi weekend.

In particolare, alcuni erano responsabili di furti e aggressioni commessi ai danni di ragazzi, un altro terrorizzava i passanti girovagando con un grosso coltello. «Ringraziamo le forze dell’ordine per lo sforzo importante che stanno esprimendo per cercare di garantire serenità e tranquillità ai nostri ospiti, come ai nostri residenti - aggiunge Contarini, in riferimento anche ad alcuni furti registrati a Jesolo -. Da parte nostra, come associazioni di categoria, garantiamo ancora una volta e ancora di più la collaborazione a ogni livello, anche mettendo sul campo agenti di vigilanza privata».