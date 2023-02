Bimba di 4 anni si traveste da operatrice ecologica, l'omaggio del sindaco sui social

Camilla compirà 4 anni a giugno e per Carnevale ha deciso di vestirsi da operatrice ecologica. A riportare l'episodio, con complimenti annessi, è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sui propri social.

La piccola è immortalata in alcune foto con scopa e carrello per la raccolta dei rifiuti, addosso una divisa Veritas fatta in casa. «Camilla - ha scritto il primo cittadino - ha voluto un vestito di Carnevale che valorizzasse il lavoro di tante persone, sottolineando l’importanza di tutelare Venezia. Il significato del rispetto ce lo insegnano i bambini. È per loro che ci impegniamo».