Bambini tra i 3 e i 5 anni a scuola di gondola

Lunedì mattina, 18 bambini dell'istituto comprensivo Spallanzani di Mestre, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, si sono avventurati, insieme alle loro maestre, su 5 gondole in un originale percorso tematico alla scoperta dei canali più suggestivi di Venezia. Partiti da San Tomà, il giro è proseguito lungo rio dei Frari per poi concludersi sul Canal Grande lungo rio di San Polo. L'iniziativa rientra all'interno della collaborazione tra Comune e associazione gondolieri per far conoscere ai più piccoli le bellezze della città storica.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«La gondola - ha spiegato il consigiliere comunale Aldo Reato - permette di assaporare Venezia in un modo lento, quasi fossimo in un'altra epoca storica. Con questa iniziativa vogliamo far conoscere il ricco patrimonio culturale della nostra città ai ragazzi delle scuole, partendo da quelli delle materne fino ad arrivare agli alunni delle scuole medie».

Il nuovo progetto didattico prevede altri dodici appuntamenti, che si svilupperanno durante l'arco dell'anno. Saranno coinvolte una scuola dell'infanzia del centro storico, altre primarie di Murano, Burano e la Giudecca, per finire con una secondaria di primo grado di Mestre.