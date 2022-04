I bambini vanno a caccia dei pezzi del vecchio campanile di San Marco

Gli studenti delle scuole del territorio hanno percorso in lungo e in largo un tratto di spiaggia del Lido di Venezia per raccogliere i pezzi del vecchio campanile di San Marco (crollato nel 1902) riportati sull’arenile dalle onde del mare. Con il materiale raccolto i bambini realizzeranno 9 mosaici artistici che saranno esposti in piazza San Marco il 26 maggio. L'iniziativa si è svolta stamattina ed è stata guidata dai giovani tutor e reporter dell’istituto Marinelli Fonte, assieme agli esperti della Soprintendenza e di Ca' Foscari. I mosaici, che misureranno 45 per 60 centimetri, saranno montati su tavole in legno e ricoperti da pregiati tessuti veneziani.

Il mare riceve, il mare restituisce

«Il mare del Lido da qualche anno sta facendo emergere il tesoro storico del campanile di San Marco, chiamato affettuosamente dai veneziani "el paron de casa" – ha spiegato Vittorio Baroni, autore e coordinatore del progetto – ciò accade in particolare quando si verificano forti mareggiate amplificate dall'effetto della nuova lunata del Mose, che ha deviato le correnti smuovendo il fondo sabbioso del litorale». L'iniziativa si è tenuta in occasione della giornata nazionale del mare Lido e ha visto la partecipazione, tra gli altri, della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, dell’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin e dei rappresentanti delle Municipalità, Marco Bellato (Favaro), Emilio Guberti (Lido), Teodoro Marolo (Marghera) ed Elisa Bracceschi (Chirignago Zelarino).

«Vogliamo ringraziare tutti gli organizzatori - hanno detto la presidente Damiano e l’assessore De Martin - e soprattutto voi bambini per il vostro impegno e la vostra determinazione. Oggi parliamo di cultura e di tradizione ma anche di ambiente e sostenibilità. È una giornata importante perché è la giornata nazionale del mare e sappiamo quanto voi bambini, che siete il nostro futuro, amate e rispettate l’ambiente marino». Al progetto collaborano Actv, Autorità portuale, procuratoria San Marco, soprintendenza, Ca' Foscari, guardia costiera. Hanno partecipato gli scolari delle classi quarte della Renier Michiel, Cavanis, Caburlotto, Di Cocco, Vivarini, Grimani, Querini, Colombo, Collodi.