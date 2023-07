Bimbo nato in tenda, l'Ulss 4: «È andato tutto bene, ma ha corso un grave pericolo»

«La nascita di una nuova vita rappresenta sempre un lieto evento per tutti, però in alcune circostanze è necessario anche riflettere sulle modalità del parto e sui pericoli a cui vanno incontro sia mamma che il nascituro». A parlare è il direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ulss 4, Pier Giuseppe Flora che, a pochi giorni da quanto accaduto nella tenda di un campeggio a Cavallino Treporti, lancia una raccomandazione.

Proprio all'interno di una tenda, una donna di nazionalità tedesca ha dato alla luce suo figlio. «La notizia di questo evento è girata molto e ha raccolto la gioia di tutti – continua il dottor Flora – ma con essa si stanno diffondendo i sostenitori del parto naturale, magari in casa, come avveniva in passato. È doveroso ricordare che studi recenti dimostrano come la mortalità neonatale con parto in casa sia tre volte maggiore rispetto al parto in ospedale. Oltretutto in questo caso non si è trattato neppure di un parto in casa, e neppure con la presenza di un’ostetrica. Il bambino è nato in un luogo tutt’altro che sterile con il grande rischio di contrarre infezioni, e se avesse avuto qualche problema non sarebbe stato subito assistito. L’ambulanza è stata chiamata dai genitori solo a distanza di qualche ora dal parto».

Dati epidemiologici confermano che, nel caso di gravidanza fisiologica con parto in ospedale, un neonato ogni 100 necessita di assistenza medica, e di questi il 10 per cento necessita del ricovero in rianimazione. «In ospedale il parto è diventato un evento fisiologico e si incentiva l’umanizzazione, tuttavia non ci si limita solo a questo – conclude il dottor Flora – in quanto un’equipe multidisciplinare provvede anche, nell’immediato, ad effettuare i controlli sulla buona salute del neonato e della mamma. Pertanto invito le future mamme a partorire sempre in una struttura ospedaliera dove troveranno tutta l’assistenza di cui avranno bisogno loro stesse e il proprio neonato; e in caso di eventi imprevisti o emergenze contattare sempre il 118».