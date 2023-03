La banca che regala un esame clinico strumentale al seno a tutte le dipendenti

Le iniziative per la giornata internazionale della donna sono da poco terminate e si avvicina la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica. In questo contesto, CentroMarca Banca, con filiali anche in territorio veneziano, ha promosso una campagna per sostenere la cura della salute delle sue dipendenti regalando loro un esame clinico strumentale senologico. Attraverso questo progetto, l'istituto bancario vuole sottolineare, partendo proprio dalle donne, l’importanza di prendersi cura della propria salute, sottoponendosi regolarmente ad esami diagnostici per individuare precocemente eventuali patologie. L'esame diagnostico verrà effettuato presso il presidio ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier (Treviso).

La neoplasia al seno rappresenta la patologia maligna più diffusa nella donna e, come ha rilevato l'istituto oncologico veneto (Iov), l’esame clinico strumentale specifico, che comprende visita senologica, mammografia ed ecografia, è l'indagine principale nella diagnosi del tumore. Il report dell'associazione italiana di oncologia medica (Aiom) relativo all’anno 2022 stima in Italia circa 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. La curva di incidenza, riporta lo Iov, cresce fino ai 50-55 anni e poi riprende a salire dopo i 60 anni. Il rischio di sviluppare un tumore è di 1 donna ogni 9, con differenze per fasce di età: il rischio è 1/40 nelle giovani, 1/20 nelle adulte e 1/25 nelle anziane.

«La prevenzione deve diventare un appuntamento importante e la giornata delle donne ha rappresentato l’occasione per supportare la prevenzione al femminile e l’interesse per la cura del proprio benessere», commenta il direttore generale di Cmb, Claudio Alessandrini. «Per questo motivo - continua il presidente, Tiziano Cenedese - abbiamo deciso di mettere in primo piano la salute delle nostre donne, offrendo loro un esame diagnostico fondamentale per la prevenzione del tumore al seno».