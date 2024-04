Banca Ifis "illumina" Banksy a San Pantalon, e rilancia il suo impegno

Il debutto ieri sera, ma continuerà fino al 21 aprile “Light over Banksy - Human Rights First”, istallazione, a cura di Pepper's Ghost, con cui Banca Ifis "illumina" con un'animazione digitale “The Migrant Child”, l’opera realizzata a Venezia da Banksy su Palazzo San Pantalon, recentemente acquistato dalla banca per farne la sua sede e uno spazio espositivo.

Sviluppato dall’artista Anderson Tegon e dal team creativo di Pepper’s Ghost, “Light over Banksy - Human Rights First” è come detto un'animazione digitale che agisce sulla luce della torcia sorretta dal bambino protagonista dell’opera di Banksy. Quando, dopo numerosi tentativi, il bambino finalmente riesce ad accendere la torcia, il bagliore genera un fascio di luce che illumina l’intero Palazzo San Pantalon, trasformandosi in un SOS che vuole richiamare l’attenzione sulla questione dell’immigrazione e, più in generale, sui diritti dei minori e degli esseri umani.

L’iniziativa, che cade non a caso nei giorni di inaugurazione della sessantesima Biennale di Venezia, anticipa la presentazione di Ifis art, il progetto dedicato all’arte che il Presidente della Banca, Ernesto Fürstenberg Fassio, presenterà giovedì 18 aprile, alle 14, in un incontro con la stampa alla Torre Nuova presso l’Arsenale di Venezia. «Attraverso questa illuminazione vogliamo lanciare un SOS sul tema della salvaguardia e della tutela dei diritti universali dell’uomo, così come previsto dalla Carta dell'Onu del 1948. È la prima volta che creiamo una iniziativa di questo tipo, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il messaggio sociale lanciato da Banksy che vuole essere per noi fonte di ispirazione e guida nel percorso di recupero e valorizzazione di Palazzo San Pantalon. Per questo, stiamo già lavorando a una partnership con la Fondazione Genesi che ci consenta di contribuire alla difesa dei diritti umani attraverso la valorizzazione della cultura e dell’arte contemporanea», dichiara Fürstenberg Fassio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Venezia, della Soprintendenza e di Vela Spa. La proiezione sarà visibile ogni sera, dalle 21.30 alle 23.30, fino a domenica 21 aprile sulla facciata di Palazzo San Pantalon in Campo Santa Margherita.