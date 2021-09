"Notte stellata" con il pass, arriva il banchetto "freevax" a Marcon

Freevax Marcon ha organizzato in queste ore un gazebo "all'insegna dell'amicizia e dell'apertura" nei pressi della zona di accesso con green pass di Marcon prevista nell'ambito della manifestazione "Notte stellata".

L'iniziativa

Il gruppo ha consegnato ai cittadini un volantino con le ragioni della loro iniziativa: a partire dalla disponibilità di terapie in grado di curare il Covid non ancora a disposizione di tutti a causa, scrivono, "di ritardi di Stato" o con informazioni inerenti le terapie sperimentali vaccinali (con tanto di dati certificati AIFA riguardanti le reazioni avverse) fino alla sensibilizzazione in merito alla gestione problematica del governo per quanto riguarda il Covid. Una iniziativa, tengono a sottolineare, svoltasi in uno spirito di "condivisione" e che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Tra gli altri, durante il banchetto in cui gli organizzatori hanno offerto da mangiare e da bere, si è avvicinato anche il sindaco Romanello in segno di "solidarietà".