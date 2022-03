Di Blasio: banchine Tiv e Vecon pronte in aprile per l'approdo delle navi da crociera

I terminal commerciali Tiv e Vecon, nell'area portuale di Marghera, dovrebbero essere pronti ad accogliere le grandi navi da crociera a partire dal mese di aprile. Lo ha spiegato il presidente dell'Autorità portuale veneziana, Fulvio Di Blasio, facendo un primo punto rispetto alla stagione estiva che si sta avvicinando e che farà ripartire, almeno in parte, l'economia collegata al settore crocieristico. La legge del 2021, infatti, ha estromesso definitivamente le grandi navi dalla laguna e decretato l'attivazione di approdi provvisori a Marghera per l'attracco delle navi turistiche.

Per ora, ha spiegato Di Blasio, la Vtp (Venezia terminal passeggeri) gestisce le prenotazioni giorno per giorno ma, quando i terminal Tiv e Vecon saranno pronti, sarà possibile una programmazione più efficace. Intanto - come riportano i quotidiani locali - oggi, venerdì 11 marzo, attracca a Fusina la prima nave da crociera della stagione, la Viking Sky, unità di dimensioni relativamente piccole. Vista la situazione ancora "precaria", la nave sarà costretta a spostarsi provvisoriamente per fare spazio all'arrivo un traghetto.