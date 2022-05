Bando da 210mila euro per incentivi all’acquisto di nuove biciclette

La Città metropolitana mette a disposizione ad una ventina di istituti superiori del territorio un bando da 210mila euro per l’assegnazione di incentivi all’acquisto di biciclette a pedalata muscolare o assistita. Il bando è rivolto agli studenti, ai docenti e al personale Ata delle 18 scuole coinvolte con l’obiettivo di incidere sulle emissioni da traffico derivanti dai tragitti casa-scuola e casa-lavoro, mediante l’incentivazione di mezzi di mobilità sostenibile quali la bicicletta.

«La mobilità ecosostenibile come incentivo per i giovani è un tema verso il quale rivolgere la massima attenzione, soprattutto in ambito scolastico – riferiscono della Città metropolitana - Educare i nostri ragazzi a vivere in maniera più green e rispettando l’ambiente è un investimento per il futuro e una necessità che ci richiede il presente». La Città metropolitana di Venezia parteciperà all’acquisto della bicicletta con un contributo del 35% del valore complessivo e comunque fino ad un valore massimo di: 100 euro per biciclette normali, 350 euro per biciclette a pedalata assistita, 500 euro per biciclette a pedalata assistita se abbinata alla rottamazione di un ciclomotore in data successiva al primo gennaio 2022.

Le scuole del territorio metropolitano coinvolte e a cui è dedicato il bando sono Istituto 8 Marzo – Lorenz (Mirano), Istituto Cestari – Righi (Chioggia), Liceo Galilei (San Donà di Piave), Istituto Levi Ponti e Majorana -Corner (Mirano), Liceo Morin e Istituto Pacinotti (Mestre), Istituto Scarpa-Mattei (San Donà-San Stino di Livenza e Fossalta di Piave), Liceo Stefanini (Mestre), Istituto Volterra e Istituto Alberti (San Donà di Piave), Istituto Belli (Portogruaro), Istituto Cornaro (Jesolo), Istituto Gritti (Mestre), Liceo Galilei (Dolo), Liceo Bruno-Franchetti (Mestre), Istituto Zuccante (Mestre), Istituto Da Vinci (Portogruaro).