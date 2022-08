La Fondazione Bevilacqua La Masa cerca quindici giovani artisti e un curatore

La Fondazione Bevilacqua La Masa rilancia, anche per il 2022/2023, il bando per l’assegnazione dei 15 atelier BLM per la durata di un anno formativo, rivolto ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti in Veneto o domiciliati in laguna. Gli atelier saranno a disposizione dal prossimo 12 settembre fino al 30 luglio 2023, e saranno dislocati tra il complesso dei SS. Cosma e Damiano (nell’isola di Giudecca) e il Palazzo Carminati.

Quest'anno si affianca al tradizionale bando per artisti emergenti anche una call per la selezione di un curatore del programma degli atelier BLM. Il curatore si occuperà dell’affiancamento e tutoraggio dei 15 artisti assegnatari del Bando Atelier BLM, compresa la presentazione di un percorso espositivo per la mostra finale, che avrà luogo presso la Galleria di Piazza San Marco nel 2023.

Il programma di residenze artistiche BLM è tra i più antichi d’Europa e ha avuto origine con la nascita della Fondazione stessa. Prevede l’ospitalità di 15 giovani artisti in altrettanti atelier dislocati nel centro storico veneziano.

Bando Atelier 2022

Per partecipare i richiedenti dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e risultare residenti in Veneto o domiciliati nella Città Metropolitana di Venezia.

Le domande saranno valutate da una giuria scelta dal Consiglio di Amministrazione della BLM. Una volta fatte le dovute considerazioni, secondo i principi del lascito di Felicita Bevilacqua La Masa, il CdA delibererà l’assegnazione degli studi. Sono ammessi tutti i linguaggi artistici.

Il bando completo è disponibile online.

Selezione di un curatore

L’affidatario del servizio ha il compito di garantire un impegno continuativo nell’arco dell’intero periodo di residenza artistica, affiancare i giovani artisti nella realizzazione del proprio progetto, orientandone gli sviluppi delle scelte del percorso artistico, sviluppare proposte per attività di presentazioni al pubblico attraverso l’organizzazione di giornate open studio o talk con gli artisti, informare su strumenti e risorse esistenti per il settore artistico, redigere la proposta di un progetto espositivo per la mostra di fine residenza nonché il testo introduttivo e il commento delle opere selezionate per il catalogo della mostra di fine residenza. L'affidamento ha validità da gennaio a luglio 2023.

I requisiti richiesti sono i seguenti: essere in possesso del diploma di laurea in discipline umanistiche o diploma conseguito presso un’Accademia di Belle Arti, avere almeno due anni di attività professionale documentata nell’ambito della formazione e dell’organizzazione di eventi volti alla promozione dell’arte contemporanea e degli artisti emergenti, essere in possesso di partita Iva, godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali, non avere in corso contenziosi in qualsivoglia materia in contrasto di interesse con il Comune di Venezia e non trovarsi comunque in situazioni di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

La selezione dell’affidatario avverrà mediante una procedura comparativa dei curricula pervenuti nei termini previsti. Ai candidati potrà essere richiesto un eventuale colloquio conoscitivo. Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola candidatura. La valutazione verrà effettuata da una Giuria interna all’Istituzione.

Il bando completo è disponibilie online.