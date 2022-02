La Fondazione di Venezia investe in cultura valorizzando il capitale umano

Innovazione digitale per musei, archivi, biblioteche e progetti artistici e culturali volti alla promozione delle arti creative e performative. Sono questi gli ambiti a cui si rivolgono due nuovi bandi della Fondazione di Venezia, che torna alle erogazioni diffuse dopo aver sostenuto, due anni fa, il restauro dei beni danneggiati dall'«acqua granda» del novembre 2019. Lo stanziamento complessivo previsto è di trecentomila euro.

I due bandi

Con "Cultura digitale" sono messi a disposizione 150mila euro, per l'anno in corso, per progetti che mirino alla valorizzazione dei contenuti culturali tramite l'adozione di strumenti e tecnologie digitali. A beneficiarne saranno musei, biblioteche e archivi che sapranno offrire l'occasione di inserimento e crescita professionale nel settore, coinvolgendo almeno uno studente o un neo-laureato/diplomato.

Il secondo bando, "Creatività", mette a disposizione altri 150 mila euro ed è rivolto a enti, associazioni, fondazioni che abbiano sede legale all’interno della provincia di Venezia e operino negli ambiti delle arti creative e performative, con lo scopo di favorire la ripresa di un settore tra i più penalizzati dalla pandemia. In particolare, saranno sostenuti progetti nell’ambito della creatività artistica, e quindi pittura, scultura, fotografia, cinema, teatro, musica, danza, balletto, arti performative.

Entrambi i bandi prevedono l’erogazione dei contributi quale co-finanziamento delle spese previste dai progetti proposti, per una quota non superiore al 65% dei costi complessivi. «Questa vuole essere la ripresa di un'attività istituzionale, con cui la Fondazione si rivolge agli enti culturali e alla comunità, per raccogliere risorse. - ha commentato il presidente, Michele Bugliesi - Il significato è chiaro, confermiamo la volontà di essere un ente autorevole e riconosciuto a livello istituzionale, per tutti i segmenti del terzo settore, e quindi mondo della cultura e della creatività». Tre sono gli indirizzi sui quali la Fondazione si è focalizzata, ha aggiunto Bugliesi: «La cultura declinata sul capitale umano, lo sviluppo del digitale seguendo le linee imposte dal Pnrr e l'attenzione alle arti performative, settore maggiormente colpito dal Covid».

Favorire le risorse umane

«Ci piace questa sorta di "messa a terra" del Pnrr, che darà risorse per la digitalizzazione, ma che non sono ancora accompagnate da risorse umane. Qui c'è un contenitore dove trovarle. - ha detto Paola Marini, consigliera generale della Fondazione - Ci sembra un segno concreto, perché si tratta di un primo passaggio, non sarà un finanziamento una tantum».

La linea della Fondazione è quella di concentrare i propri sforzi sulle nuove generazioni. «Abbiamo l'obiettivo, - ha continuato Bugliesi - di acquisire maggiore capacità organizzativa, su campo di università e ricerca, arte e cultura, formazione e lavoro. Il nostro Paese sta vivendo un momento in cui è necessaria l'attenzione sullo svuiluppo inclusivo delle categorie più giovani, quelle che possono creare futuro».

I bandi saranno solo il punto di partenza: «Vogliamo effettuare un'attività che non si esaurisca con l'assegnazione del contributo. - ha spiegato il direttore generale della Fondazione, Giovanni Dell'Olivo - Supporteremo l'attività di strutturazione degli enti che possono avere capacità ideativa ma non organizzativa. Vogliamo aiutare a creare dei progetti di impatto, che non si esauriscano con la singola iniziativa».

I contenuti dei bandi saranno illustrati ai soggetti interessati nel corso di un webinar in programma lunedì 21 febbraio con inizio alle 15. È possibile iscriversi al link bit.ly/BandiFDV2022 entro venerdì 18 febbraio.