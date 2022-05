Veneto, bandiere blu tutte riconfermate

Bandiere blu, riconfermate tutte quelle della nostra regione. Nel Veneziano: Eraclea, Caorle, Cavallino Treporti, Lido, Jesolo, Bibione e Chioggia. «L'amore per la nostra città passa anche dalla cura che abbiamo per le nostre spiagge ed il nostro mare – commenta il sindaco Mauro Armelao – siamo soddisfatti di aver rinnovato questo "sigillo di qualità", che sventolerà ancora nel nostro litorale ad indicare a cittadini ed ai tanti turisti che ci visitano ogni anno che qui è garantita la qualità dei servizi e l'attenzione per l'ambiente».

Il programma internazionale Bandiere Blu assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale alle località le cui acque sono risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle Arpa. «Un altro importante traguardo raggiunto per Cavallino-Treporti che per il diciassettesimo anno consecutivo ottiene questo riconoscimento frutto del lavoro e dell’impegno di tutta la nostra comunità – afferma la sindaca Roberta Nesto -. Come presidente del litorale della costa veneta ritengo sia un requisito rilevante per le nostre spiagge che, come Veneto, vantano anche quest’anno di nove certificazioni a garanzia della qualità e dell’offerta balneare».

Il Comune di Venezia partecipa dal 2009 al programma Bandiera Blu, riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 e assegnato ogni anno alle Amministrazioni comunali delle località balneari che si distinguono per qualità ambientale e gestione ecosostenibile del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ecosistema marino. «Per il 14esimo anno consecutivo, Venezia conquista la Bandiera Blu - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin - Un riconoscimento all'impegno di questa amministrazione nell'ottica della sostenibilità e delle politiche ambientali. La città di Venezia è pronta per inaugurare la stagione balneare e il prossimo Salone Nautico».