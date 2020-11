Parte il bando per il sostegno all'affitto

E' stato indetto il bando regionale per il sostegno all'affitto, al fine di agevolare il pagamento dei canoni di locazione, riferiti al 2018 e 2019, sugli alloggi per i quali è stato stipulato un contratto in Veneto.

I requisiti

Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Venezia, avere un contratto di affitto regolarmente registrato, possedere un ISEE non superiore a 15mila euro. Le domande potranno essere presentate dal 13 al 30 novembre 2020 esclusivamente in modalità telematica, con smartphone, tablet o personal computer, collegandosi all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/ landing_pages/fsa/index.html

Tutti i cittadini impossibilitati a presentare autonomamente la domanda, con comprovate motivazioni, potranno presentarla dal 1 al 11 dicembre attraverso un’intervista telefonica, previa prenotazione, ai numeri già attivi: tel. 0412749532 – 0412749592 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Qui è possibile scaricare il testo del bando con tutte le informazioni.