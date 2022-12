35 alloggi in social housing al Lido e Pellestrina

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l'assegnazione di 35 alloggi in social housing al Lido di Venezia e a Pellestrina. Lo ha deliberato la giunta comunale di Venezia, nell'ambito di un'iniziativa per favorire la residenzialità, che si inserisce in un progetto più ampio che vede un totale di 118 abitazioni in social housing assegnate tra centro storico e isole, cui si aggiungono ulteriori 69 appartamenti in via di assegnazione in terraferma la cui graduatoria è stata pubblicata il 30 novembre scorso.

«Non ci fermiamo qui - dichiara l'assessore alle politiche sociali, Simone Venturini -, abbiamo in programma altri bandi per il 2023, nonché la pubblicazione delle graduatorie del bando Erp recentemente concluso. Grazie a uno stanziamento di 3,5 milioni di euro inserito nel bilancio in fase di approvazione, sarà possibile restaurare e mettere a disposizione entro il prossimo anno un altro centinaio di appartamenti nel centro storico e isole». Dal 2018 a oggi sono stati pubblicati anche due bandi Erp: uno speciale per l’isola di Murano, che ha consentito di assegnare 46 alloggi, e il bando Erp 2019, grazie al quale sono stati assegnati 318 alloggi; in queste settimane si stanno concludendo le ultime e ulteriori assegnazioni.