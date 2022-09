Salzano, il logo del distretto del commercio lo disegnano i cittadini

Un concorso per realizzare il marchio de “La Via della Seta” che rappresenti Salzano. Il Comune e le attività del territorio cercano il loro logo identificativo per rappresentare il distretto del commercio, l’ultimo nato nel territorio e già destinatario di importanti contributi per le imprese locali: bandito dal Comune, in collaborazione con Confcommercio del Miranese e il distretto, il concorso è aperto a tutti i cittadini, gruppi, scuole e associazioni che desiderino dare forma all’immagine che identificherà il territorio, unendo sotto la stessa veste tutte le attività commerciali e i servizi di Salzano e Robegano.

Graficamente il progetto dovrà fare riferimento alle finalità e all’attività del distretto ed essere rappresentativo anche dell’attività culturale e territoriale che produce. Il marchio sarà riprodotto in tutta la comunicazione, segnaletica, produzione editoriale e didattica, sito web e ogni altro materiale che servirà per promuovere il territorio e il commercio locale. Spazio dunque alla fantasia di chi con la grafica ci sa fare e conosce i tratti identitari del territorio e della sua peculiarità, ma anche le finalità di questo innovativo strumento di promozione territoriale, turistica ed economica.

La proposta di logotipo, da realizzare sia a colori che in bianco e nero, dovrà riportare la denominazione ufficiale “Distretto del Commercio – Comune di Salzano” oppure “Distretto Salzano, la via della Seta”, essere unico, facilmente memorizzabile, realizzando quella coesione tra grafica, simboli e parole in grado di dare efficace forza comunicativa. L’elaborato giudicato migliore, che andrà presentato in formato digitale, riceverà un premio in denaro per l’importo di 1.000 euro, messo a disposizione da Confcommercio del Miranese nell’ambito del distretto del commercio. Premi in denaro andranno anche al secondo e terzo classificato. Al concorso potranno partecipare singoli, gruppi, scuole e associazioni che dovranno far pervenire i propri elaborati entro le ore 12 di lunedì 31 ottobre all’Ufficio Protocollo del Comune di Salzano. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Salzano.