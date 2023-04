Venice Open Stage apre il bando per selezionare tre giovani compagnie teatrali

È aperto il bando per la sezione "Fermenti" di Venice Open Stage, il festival che dal 2013 porta in campo a Venezia alcune delle proposte più interessanti del panorama teatrale locale, nazionale ed internazionale. L'organizzazione intende selezionare tre compagnie di recente formazione per il festival, che si svolgerà quest'anno dal 3 al 14 luglio. Gli spettacoli scelti andranno in scena in una serata tra il 6, il 7 e l'8 luglio.

Il bando, attivo fino al 30 aprile, si rivolge alle compagnie italiane di recente formazione «che dimostrino caratteri innovativi nell’utilizzo dei linguaggi performativi, dei dispositivi drammaturgici e propensione alla ricerca». L’obiettivo è sostenere le realtà che abbiano un progetto indipendente, dando loro la possibilità di condividere il proprio lavoro con un pubblico composto da spettatori ed esperti del settore. I progetti selezionati saranno comunicati il 15 maggio.

Per quanto riguarda i requisiti: possono partecipare spettacoli editi o inediti, mentre l’età media della compagnia non dovrà superare i 35 anni. Le compagnie, singoli/e artisti/e, collettivi o gruppi teatrali dovranno essere legalmente riconosciuti o appoggiati per l’occasione da un ente che possa metterne in agibilità i membri. Lo spettacolo/performance deve avere preferibilmente una durata complessiva compresa tra i 45 e i 90 minuti. Tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili sul sito https://www.veniceopenstage.org/bandi/.