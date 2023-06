Da Esu Venezia un finanziamento per sostenere le attività studentesche

Ventimila euro messi a disposizione degli studenti universitari dell’Ateneo di Venezia per promuovere attività culturali e manifestazioni sportive. Lo prevede il nuovo bando di Esu Venezia, l’ente per il diritto allo studio universitario, che finanzia iniziative a fini artistici e ricreativi senza scopo di lucro, promosse da gruppi di studenti o associazione studentesche nell’anno accademico 2023/2024.

«Con questo nuovo bando intendiamo supportare le studentesse e gli studenti universitari nell’espressione della loro creatività e agevolare l’organizzazione di iniziative che consolidino il senso di appartenenza alla comunità studentesca, all’insegna della socializzazione e della condivisione di valori comuni», spiega il presidente di Esu Venezia, Piergiovanni Sorato.

Un massimo 20mila euro, di cui 5mila per attività da svolgersi nelle residenze universitarie dell’Esu di Venezia, i cui destinatari sono associazioni studentesche che abbiano come associati almeno 30 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, in corso o fuori corso da non oltre il terzo anno, uno dei quali assumerà la carica di garante responsabile dell’iniziativa; e, ancora: gruppi di studenti universitari composti da almeno 30 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, in corso o fuori corso da non oltre il terzo anno, uno dei quali assumerà la carica di garante responsabile dell’iniziativa.