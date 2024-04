Venice Open Stage, aperto il bando rivolto alle giovani compagnie teatrali

È aperto il bando della sezione "Fermenti" di Venice Open Stage, il festival estivo che porta in campazzo San Sebastiano, a Venezia, le proposte più interessanti del panorama teatrale locale, nazionale ed internazionale. L'organizzazione ha lanciato la gara per la selezione di tre compagnie di recente formazione in vista dell'edizione 2024, che si svolgerà dall'1 al 13 luglio. Le date della sezione Fermenti Vos saranno tra il 5, il 6 e il 7 luglio.

Il bando è attivo fino alla mezzanotte del 5 maggio 2024 (si intende la notte tra 4 e 5 maggio), salvo proroghe. I risultati verranno comunicati il 15 maggio. Possono partecipare spettacoli editi o inediti, alla condizione che l’età media della compagnia non superi i 35 anni. Le compagnie, singoli/e artisti/e, collettivi o gruppi teatrali, dovranno essere legalmente riconosciuti o appoggiati per l’occasione da un ente che possa metterne in agibilità i membri. La selezione, spiegano dal festival, si rivolge a compagnie «che dimostrino carattere innovativo nell’utilizzo dei linguaggi performativi, dei dispositivi drammaturgici e propensione alla ricerca».

Lo spettacolo/performance deve avere preferibilmente una durata complessiva compresa tra i 45 e i 90 minuti. Tutte le informazioni e i documenti per candidarsi sono disponibili sul sito https://www.veniceopenstage.org/vos-fermenti-2024.