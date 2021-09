Nuovo bando della Regione per gli imprenditori under 35

Secondo la Cna veneziana, l'aspetto interessante è il finanziamento per l'acquisto di beni indispensabili per chi fa impresa

Un'importante opportunità per i giovani che intendono avviare un'impresa nei settori di artigianato, industria, commercio e servizi. La Cna Metropolitana di Venezia ricorda il nuovo bando emesso dalla Regione Veneto pensato per i neo-imprenditori under 35.

«Si tratta - spiegano alla Cna veneziana - di un contributo a fondo perduto che dà modo di vedersi rimborsate del 30% le spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, mezzi di trasporto (ad esclusivo uso aziendale), spese notarili e programmi informatici; spese che devono essere sostenute e pagate interamente a partire dal 1° settembre 2021 ed entro il 31 gennaio 2023».

Ed è proprio l'oggetto dell'agevolazione, secondo i tecnici del Credito Cna, «uno degli aspetti più interessanti: rispetto ad altri bandi, orientati prevalentemente alla consulenza ed alla formazione, questo finanzia l'acquisto diretto di beni indispensabili per chi fa impresa. Di conseguenza, davvero un'occasione da non lasciarsi sfuggire». Le domande possono essere presentate a partire dalle 10 di lunedì 20 settembre, e fino alle 12 di giovedì 30.