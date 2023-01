Al Lido e Pellestrina 35 alloggi in social housing: pubblicato il bando

È stato pubblicato oggi il bando per l'assegnazione di 35 alloggi in social housing al Lido e Pellestrina. Il provvedimento rientra in un progetto più ampio che mira a incrementare ed estendere l’offerta pubblica abitativa, nel caso in esame quella di “social housing”, proprio per intercettare quella fascia di domanda rappresentata da coloro che posseggono un reddito troppo basso per accedere al mercato libero e, nello stesso tempo, superiore a quello mediamente previsto per beneficiare Erp.

I nuclei interessati, come spiegato nell'avviso di pubblicazione, potranno partecipare per un solo ambito territoriale e al momento della presentazione della richiesta dovranno già essere in possesso delle certificazioni Isee in corso di validità con valore complessivo non inferiore a 6mila euro e non superiore ai 25mila euro. «Questa progettualità - spiega l'assessore Simone Venturini - potrà facilitare l’accesso al mercato della locazione per le persone singole e i nuclei familiari, al fine di salvaguardare e rigenerare un tessuto sociale residenziale vivo e coeso. Questa iniziativa si aggiunge a precedenti attività messe in atto nell'ambito del social housing, grazie alle quali abbiamo già assegnato 150 alloggi nel territorio comunale. Le procedure concorsuali saranno rese snelle ed efficaci, con presentazione della domanda unicamente con modalità online tramite accesso con Spid con conseguente abbattimento dei tempi di istruttoria». Il bando è consultabile sul sito del Comune di Venezia.