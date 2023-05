La vela sarà grande protagonista al Salone Nautico

Venezia torna a essere protagonista della grande nautica dal 31 maggio al 4 giugno con la quarta edizione del Salone Nautico, che si apre ancora una volta nello storico Arsenale, cuore della marineria della Serenissima. Quest’anno, la novità per i visitatori arriva dal comparto della vela, che diventa protagonista del pontile P3 con 30 imbarcazioni dai 10 ai 30 metri.

Alcune delle barche in esposizione all'Arsenale

Sulle acque della Darsena grande si può trovare la più rappresentativa delle barche realizzate da un cantiere storico: lo Swan 65, costruito in Finlandia dal cantiere Nautor Swan su progetto dell’argentino German Frers, autore di tante barche bellissime e, soprattutto, da decenni designer principale del cantiere nordico. Non solo, perché al suo fianco sarà ormeggiato uno dei monumenti della vela: lo Swan 48, disegnato negli anni ‘70 da Sparkman & Stephens, da sempre un "must" per i grandi velisti.

Altra barca importante presente al Salone Nautico è l’ex Chrisco, ora Whimsea, costruito nel 2009 da Cnb e progettato in Italia da Luca Brenta & C. Per le sue innovazioni ha segnato un momento importante dello yachting. Sempre dal nord arriva un’altra barca molto rappresentativa, la svedese Hallberg Rassy 50, destinata alle navigazioni d’altura senza confini e dunque al giro del mondo.

Fondato a Chioggia e ora con sede produttiva a Fano, il cantiere Italia Yachts presenterà il “piccolo” 9.98, barca da regata che vince molto e che per le sue dimensioni, al limite dei dieci metri, non necessita di immatricolazione. Il suo designer è “nostrano” e si chiama Matteo Polli, un giovane già molto sicuro quando c’è da cercare velocità. Dalla vicina Slovenia arrivano dunque due barche da ammirare: sono gli Elan E43 ed E6, per la cui realizzazione è intervenuto lo studio Pininfarina con Daniele Mazzon che è stato in grado di portare novità stilistiche e funzionali su un prodotto ben fatto, che riesce a conservare elementi del buon navigare. Dalla Croazia arrivano, invece, i More 50 e 54, barche interessanti per abitabilità e prestazioni.