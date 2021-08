Bauwatch Day, dimostrazioni di salvataggio in mare a Caorle

Cani bagnini all'opera a Caorle sulla spiaggia del Villaggio San Francesco: si è svolto oggi il Bauwatch Day. Uno evento volto a sugellare lo speciale rapporto che esiste tra uomo e cane, specialmente se in ballo c'è una vita da salvare.

La giornata

L’associazione Professione Cane ha portato in spiaggia tanti amici a quattro zampe ed altrettanti padroni per una serie di dimostrazioni di salvataggio in mare. Per le azioni sono stati utilizzati mezzi di supporto tradizionali, come il classico "pattino", ma anche il SUP, Stand Up Paddle: la tavola hawaiana, spinta da un solo remo, che vediamo sempre più spesso sui nostri mari. «L'evento, organizzato da MBG Glocal Creator assieme all’Associazione Cinofila Professione Cane - spiega Michael Brioschi Guinet, di Mbg Glocal Creator - vuole sensibilizzare sulla tematica Pet Friendly. E vedo che i nostri amici a quattro zampe appassionano moltissimo chi in questi giorni ha scelto Caorle per le sue vacanze. La spiaggia dove si svolge l'evento è la Bi-Dog Beach del Villaggio San Francesco, una struttura da sempre amica degli animali con aree Pet Friendly, ma anche appartamenti e mobile-home dedicati al benessere di animali e padoroni». I turisti presenti hanno poi potuto far provare ai loro amici pelosi l'effetto del mare con un “primo approccio all’acqua” curato dagli istruttori cinofili presenti in spiaggia.

Al pomeriggio invece, dalle ore 16.30, presso la Pineta dell’Area Panda del Villaggio cani e padroni hanno potuto testare un percorso di "rally obedience" con consigli su come impartire i primi comandi al proprio cane, tecniche base di primo soccorso e di “lettura del Cane” per imparare ad interpretare i segnali che il nostro amico a quattro zampe rivolge a noi ai suoi simili.