Beatrice Venezi dopo il red carpet: «Venezia ispira sempre. Famiglia? Mi piacerebbe diventare mamma»

Ritorna a parlare di Venezia e dei suoi progetti Beatrice Venezi, direttore d'orchestra, dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di qualche giorno fa.

«Venezia ispira sempre - esordisce la Venezi - è sempre meravigliosa e da un punto di vista culturale resta ancora oggi un importante punto di riferimento. Vedo altre realtà, come Cannes ad esempio, che non riescono a stare al passo e sono un po' in declino. Venezia innvece ha sempre un'offerta stabile ed è sempre al top».

Pronta per presentare ovunque la sua ultima fatica letteraria "L'ora di musica. Un invito alla bellezza e all'armonia", in cui si recuperano a partire da aneddoti e curiosità i grandi della nostra cultura musicale, la Venezi condivide l'idea che restituire dignità all'arte sia uno dei modi per "guarire" una società che sta perdendo i suoi valori e i suoi riferimenti in nome della semplificazione e della fretta: «La società attuale semplifica, banalizza troppo. Perfino la musica leggera oggi dura appena due minuti quando un tempo ascoltavi una canzone anche per sette minuti. Vorrei invitare alla complessità, all'educazione anche alla musica. Occorre dare ai giovani gli strumenti di base per riuscire a cogliere il bello altrimenti verranno risucchiati nel pensiero unico odierno che non dà modelli valoriali di riferimento.»

Tra i suoi valori anche la famiglia e alla domanda se desidera avere dei figli, dopo aver toccato il tema grave della denatalità, risponde: «Manca totalmente in Italia un'agenda che guardi alla famiglia o alle donne lavoratrici che vogliono diventare madri. Una cosa invece scontata in altri Paesi. Se mi piacerebbe avere dei figli? Sì, certo mi piacerebbe diventare madre» sorride. Top secret ovviamente i dettagli sulla sua vita privata, ma a questo punto chi ha orecchie per intendere, intenda...