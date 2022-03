Benefattrice dona 70mila euro alla casa di riposo Francescon di Portogruaro

Una donazione da 70mila euro per la realizzazione di un progetto dedicato agli anziani soli di Portogruaro. E’ la nuova iniziativa della residenza Francescon, che in questi giorni ha ricevuto un’importante somma da parte di una benefattrice pordenonese. Con i soldi ricevuti e la collaborazione del Comune e delle associazioni di volontariato locali, l’Ipab intende dare il via a una rete che consentirà di creare occasioni di incontro e supporto per la popolazione anziana della città del Lemene. L’iniziativa, che si chiama “InsieMi, in memoria della signora Giovanna Maccaferri”, è destinata agli over 75 che vivono soli o in coppia, ma che si trovano senza una rete familiare continuativamente presente. Il servizio, dopo i primi mesi di organizzazione, partirà fattivamente dopo l’estate.

La donazione è stata effettuata da Giovanna Maccaferri, di Pordenone, mancata qualche tempo fa. Il desiderio, nel lascito, era proprio quello di destinare una parte dell’eredità agli anziani soli. Grazie alla mediazione di don Giorgio Tonolo il contributo è arrivato alla struttura di Borgo San Gottardo, che nell’ultimo cda di mercoledì 16 marzo ha ricevuto e accettato la somma donata.

Il progetto

Il progetto prevede la costruzione di relazioni strutturate, solide e continuative con i beneficiari, declinabili attraverso incontri individuali mediati da figure di fiducia (volontari, medico, parroco, assistente sociale o vicini di casa) direttamente con il case manager della Francescon, una figura altamente specializzata. Sono previsti contatti telefonici periodici per monitorare lo stato psicofisico della persona sola, ma anche la realizzazione di attività di compagnia, stimolazione e invecchiamento attivo. E’ stato incluso anche il trasporto dell’anziano per favorire occasioni di incontro e socialità in piccoli gruppi al domicilio, al mercato o presso la Residenza Francescon. Non mancheranno appuntamenti periodici di coordinamento con le istituzioni coinvolte. La durata del progetto è di 5 anni ma l’intenzione è quella di prolungarla nel tempo grazie al reperimento di altri fondi tra soggetti privati e pubblici.

«Si tratta di una donazione di cui andiamo orgogliosi», spiega Sara Furlanetto, presidente della Francescon, «perché ci consente di offrire un altro prezioso servizio per rispondere a un bisogno emergente nel territorio, ossia quello degli anziani che vivono soli. Dall’analisi fatta con i servizi sociali comunali, infatti, sono emerse decine e decine di situazioni che meritano un intervento concreto di aiuto. In supporto ci proponiamo di coinvolgere anche le associazioni del territorio. Tra i benefici sociali - conclude Furlanetto - il supporto allo sviluppo della vita domiciliare, lo sviluppo di positive relazioni interpersonali e di comunità tra gli anziani, un welfare intergenerazionale e una maggiore qualificazione dei volontari». Tra i partner istituzionali del progetto ci sono i servizi sociali del Comune di Portogruaro. «IUna sinergia - commenta Anna Fagotto, assessore ai servizi sociali del Comune di Portogruaro - che consente di creare vicinanza, collaborazione e solidarietà nei confronti delle persone sole. Ringraziamo di cuore chi ha destinato la somma, che ci consente di costruire un gruppo grazie al quale si potranno dare risposte concrete a chi ha bisogno».