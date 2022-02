Contro bullismo e cyberbullismo parte l'evento "Genitori in blue jeans"

“Genitori in blue jeans”, da Venezia parte la sfida educativa per il benessere dei ragazzi. Lunedì 14 febbraio il cinema Rossini a Venezia ospita il primo evento di un percorso educativo per il benessere digitale delle nuove generazioni, promosso in rete dall’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, Fondazione Carolina e TikTok. Un evento formativo rivolto ai genitori e agli educatori attraverso un format interattivo e dinamico, accompagnato dall'hashtag #SerenissimaRete per permettere a tutti di raccontare in tempo reale, nell’arco dell’evento, la propria visione del web. Un primo passo per abbattere le distanze con la generazione Z e rispondere ai nuovi bisogni dei ragazzi, che viene lanciato in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Venezia sarà la prima tappa di questo progetto, a cui seguiranno Roma, Milano, Perugia, Lecce, Cagliari, Genova, Novara e Palermo, in un tour di sensibilizzazione che racconterà al Paese un mondo in cui web e social possono far parte della nostra realtà senza necessariamente sostituirla. Un mondo in cui lo strumento digitale - spiegano gli organizzatori - possa essere un volano e non un rifugio. Un mondo in cui crescere, anche online, diventi una sfida per tutta la comunità, minori e adulti. «Il Comune di Venezia è da sempre attento a sensibilizzare sull’uso consapevole del digitale - commenta l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio - e in questa occasione abbiamo dato spazio a un racconto diverso, che parlasse ai genitori ma al tempo stesso li facesse diventare protagonisti. L’incontro del 14 febbraio si inserisce nel calendario "Crescere la gener@zione digitale", che il servizio progettazione educativa realizza ormai da cinque anni. Con questa consapevolezza dobbiamo guardare ai cambiamenti che coinvolgono anche i nostri ragazzi: senza demonizzare, ma mettendo in moto azioni che ci facciano correre, non rincorrere, a fianco di una società interconnessa. Come ricorda spesso il sindaco Luigi Brugnaro, i cambiamenti epocali che stiamo vivendo saranno positivi o nocivi a seconda di come sapremo affrontarli, perché la tecnologia e il digitale sono realtà che vanno conosciute».

Un cambio di passo che segna l’azione di Fondazione Carolina, dedicata a Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo. «Il benessere dei nostri figli passa necessariamente dalla qualità della loro esperienza digitale - spiega il segretario generale della Onlus, Ivano Zoppi - che dipende non solo dalle loro scelte, ma soprattutto dai genitori e da tutti gli adulti con un ruolo educativo, in termini di ascolto, esempio e presenza». Un presidio educativo che passa necessariamente dai territori, dalla scuola alle associazioni sportive, dagli oratori ai campi estivi. L’appuntamento è per lunedì 14 febbraio alle 17.30 al cinema Rossini. Per adesioni, entro il 13 febbraio: elena.pegoraro@comune.venezia.it