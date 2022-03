Dopo i Tre Oci, Berggruen acquista e restaura Palazzo Diedo: sarà sede di mostre e residenza d'artista

Il filantropo Nicolas Berggruen ha annunciato l’acquisto dello storico Palazzo Diedo a Cannaregio per farne, al termine di un'opera di restauro, la sede del Berggruen Arts & Culture. L'idea è di dare vita a un luogo in cui promuovere il lavoro di artisti contemporanei e rendere l’arte più accessibile al pubblico.

L'edificio ospiterà mostre, incontri e un programma di residenza d'artista. Il primo ospite sarà Sterling Ruby, a cui è affidata la realizzazione di un'installazione intitolata "A Project in Four Acts": una sorta di anteprima dell'opera - una struttura in rilievo che poggia sulla facciata del palazzo - sarà visibile già a partire dal 20 aprile; poi, a partire da fine 2022, Ruby allestirà altre installazioni esterne avvolgendo la struttura man mano che si trasforma con i lavori di restauro. Per l'apertura del palazzo bisognerà aspettare ancora un po': l'inaugurazione ufficiale è prevista nella primavera del 2024, in concomitanza con la Biennale di Venezia.

Il ruolo di direttore artistico è stato affidato a Mario Codognato, che è stato anche capo curatore del Madre (Museo d'arte contemporanea Donnaregina) a Napoli e direttore della Anish Kapoor Foundation a Venezia. L'intervento di restauro, invece, è affidato all’architetto veneziano Silvio Fassi.

Nicolas Berggruen ha spiegato che desiderava da tempo «creare un luogo in cui l’arte potesse essere ispirata dalla città e creata nella città», un progetto che in più «rende Palazzo Diedo accessibile al grande pubblico». È il secondo edificio storico acquistato da Berggruen a Venezia dopo la Casa dei Tre Oci, alla Giudecca, che sarà la principale base europea dell'istituzione che porta il suo nome. Ai Tre Oci, tra aprile e giugno 2022, l'ente presenterà una serie di conversazioni con artisti in collaborazione con ArtReview.