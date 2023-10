L'enoteca Cantine dei Dogi vince il premio per il Best Wine eTailer 2023

Le Cantine dei Dogi è stata insignita del titolo di "Best Wine eTailer 2023 - Italy" - "Miglior Rivenditore di Vini Online 2023 - Italia" ai Food & Drink Awards di Lux Life. L'enoteca con sede a Mirano, dunque, ottiene il riconoscimento per il sesto anno consecutivo. Un risultato che i titolari, Ezio e Vanni Berna, commentano così: «Vincere questo premio per il sesto anno consecutivo è un onore che va oltre le parole. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato finora e continueremo a dedicarci con impegno e passione a offrire ai nostri clienti i migliori vini e un servizio impeccabile».

L'azienda, attiva nel settore dal 2001, è nota non solo per la vendita ma anche per la promozione di serate enogastronomiche a tema, i servizi di consulenza nella stesura della carta dei vini e l'organizzatore di eventi di successo, tra cui "La Grande Festa del Vino" e "Bollicine in Villa."

I riconoscimenti

La lista dei riconoscimenti è lunga. Nel 2016 l'enoteca è stata premiata come il miglior sito dell'anno in Italia nella categoria shopping, superando colossi come Amazon, eBay e Groupon. Nel 2017, 2018 e 2019, Vanni Berna (fondatore e socio dell’enoteca) è stato in nomination come Personaggio dell'Anno nella sezione Sala & Hotel per la rivista "Italia a Tavola". Nel 2020, Vanni ha conquistato il titolo di Personaggio dell'Anno della stessa rivista e continua a essere in nomination. Nel 2018 e 2019, l'enoteca è stata premiata come "Food & Drink Award Wine Retailer of the Year - Northern Italy". Nel 2020 arriva il riconoscimento "Food & Drink Awards - Wine Retailer of the Year – Veneto", nel 2021 il "Food & Drink Awards - Best Wine eTail Business 2021 – Italy" e nel 2022 il "Food & Drink Awards - Best Wine eTail Business 2022 – Italy".

Con oltre 65 cantine in esclusiva e una selezione di oltre 1.000 etichette provenienti da 20 paesi del mondo, Le Cantine dei Dogi ha conquistato il cuore degli appassionati di vino in Italia e non solo. «Il riconoscimento come "Best Wine eTailer 2023 - Italy" - concludono dall'azienda - conferma la dedizione dell'enoteca nella promozione della cultura del vino e all'accessibilità di prodotti di alta qualità per tutti gli amanti del buon vino».