La signora Bianca di Cannaregio ha spento cento candeline

Ha festeggiato venerdì pomeriggio 100 anni, nella sua casa nel sestiere di Cannaregio, la signora Bianca Scotton, a cui sono arrivati anche gli auguri dell'amministrazione comunale.

Circondata dall’affetto degli amici e dei suoi familiari, la signora Bianca, un tempo responsabile contabile per un’azienda della gestione delle forniture per le farmacie della laguna, ha ricordato la sua passione per i viaggi, che l’hanno portata a visitare tutta l’Italia, e per lo sport, soprattutto lo sci, per le scalate e le escursioni sulle Dolomiti. Bianca Scotton, che non si è mai sposata, è ancora molto attiva - sottolineano i suoi cari - e tutt’ora presente nella vita della propria famiglia: legge ancora e senza occhiali, ascolta alla televisione con attenzione le notizie di attualità, cronaca e politica.