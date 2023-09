Fitness e benessere hanno chiuso la lunga stagione estiva di Bibione

Gli sgoccioli dell'estate, a Bibione, fanno rima con vacanza attiva e benessere. La conferma è arrivata lo scorso weekend, con la 18ª edizione del Bibione Beach Fitness, il più grande festival europeo all'aperto dedicato a sport, attività fisica e musica. Un fine settimana che ha visto la partecipazione attiva di quasi 4 mila amanti del fitness, semplici appassionati e professionisti del settore, che si sono messi alla prova da mattina a sera al ritmo delle oltre 300 ore di lezioni "on the beach".

Un colpo d'occhio straordinario: autentiche superstar del settore si sono esibite sui 15 palchi allestiti in riva al mare; un unicum reso possibile dall’arenile di Bibione, la spiaggia più ampia d’Italia, da decenni cornice naturale di eventi sportivi che si contraddistinguono per la loro qualità e per la capacità di rispondere a una domanda turistica in forte sviluppo.

Bibione e il beach fitness sono dei precursori. Nel quinquennio 2020-2025 il tasso medio di crescita del turismo del benessere continuerà infatti a salire, a livello mondiale si parla di oltre il 20%. Un trend che si ritrova altrettanto positivo per altri settori come il turismo termale e delle spa. La cittadina del litorale veneziano ha saputo intuire il potenziale con grande anticipo sui tempi, investendo in maniera significativa sul segmento della vacanza-attiva.

Il Bibione Beach Fitness anche quest'anno si è confermato un format di successo, 100% "made in Veneto", nato sotto la direzione creativa di Laura Cristina. Alla base del suo successo l’idea, apparentemente semplice, di poter fare attività fisica divertendosi, qualsiasi sia la propria preparazione fisica o la propria età. Non sorprende, dunque, che a popolare le vivacissime pedane sul mare siano soprattutto i più maturi, un pubblico particolarmente attento ai temi del benessere e con maggiore capacità di spesa.

«Diciotto anni fa - ha commentato Laura Cristina -, eravamo in 160, con un solo palco sotto a un tendone. Oggi i palchi sono quindici e siamo sempre all’aperto sul mare. La ricetta di questo successo è semplice e non cambia, ed è professionalità, competenza e capacità di divertirsi in modo sano. E poi ci sono i "miei" trainer, che conosco uno ad uno, sono un orgoglio perché oltre a essere responsabili di ciò che fanno, amano questo evento tanto quanto me e sanno trasferire al pubblico la gioia di stare tutti insieme facendo qualcosa di realmente bello».

Il successo sta anche nella varietà della proposta, con workout adatti a tutti: dalle attività più coreografate e coinvolgenti alle discipline olistiche, dallo spinning al training funzionale, fino all’acquagym, al combat e all’allenamento dell’Esercito Italiano che ha presentato un autentico circuito militare ma anche le sue opportunità di carriera.

Da una pedana all’altra, le lezioni sono proseguite quasi senza interruzione sotto la regia SportFelix, organizzatrice di alcuni dei più importanti appuntamenti sportivi nella località veneta. La pioggia ci ha provato a rovinare i piani, ma salvo un'interruzione nel tardo pomeriggio di venerdì (con le lezioni recuperate poi il sabato mattina), il potere del fitness ha avuto il sopravvento.