Restyling interno per la biblioteca di Favaro Veneto

Una nuova zona di accoglienza nella biblioteca di Favaro Veneto e nuovi spazi per i lettori che scelgono le sale di lettura, approfittando anche dei nuovi orari scelti per facilitare gli ingressi: porte aperte dalle 9 alle 19 incluso il sabato, rispetto alla settimana breve con aperture per mezza giornata. Il nuovo assetto è stato presentato questa mattina dall'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, nel corso di un sopralluogo al quale hanno preso parte, in rappresentanza della municipalità, il presidente, Marco Bellato, e il vicepresidente, Simone Mestriner.

La biblioteca di Favaro in numeri

Nel corso della visita sono stati forniti anche alcuni dati sull'attività della biblioteca: una collezione di 17 mila volumi, 12 mila quelli usciti per il prestito nel 2022, un incremento del doppio del numero di utenti attivi che frequentano la biblioteca. Con l’esternalizzazione del servizio al pubblico, la Rete Biblioteche Venezia ha investito, nel 2022, nel rinnovo degli arredi per ottimizzare l’uso degli spazi e rendere più gradevole la permanenza in biblioteca.

«Oggi apriamo la nuova sala a Favaro - ha commentato Venturini -, nelle prossime settimane, invece, sarà la volta della biblioteca all’interno del parco Albanese alla Bissuola, che è stata ripensata per regalare ai giovani un luogo adeguato e ai passi con le loro esigenze dove poter studiare, incontrarsi e confrontarsi». Per Bellato, «la progettazione della nuova zona di accoglienza della biblioteca ha consentito di recuperare l’uso da parte del pubblico di un intero locale prima non utilizzato. Si tratta di un minimo intervento che ha notevolmente cambiato l’idea di biblioteca che deve essere uno dei luoghi più belli di ogni città».