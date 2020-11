La Biblioteca attiva un nuovo servizio: l'“Edicola on line”

In questi giorni la Biblioteca comunale di Mirano ha messo a disposizione dei propri utenti un nuovo servizio di "Edicola on line", fornito da MLOL (MediaLibraryOnLine), che consente di accedere gratuitamente con proprie credenziali ad una edicola di oltre 7000 quotidiani e periodici in tutte le lingue.

Il servizio

E’ possibile inoltre visualizzare film e accedere a più di 700.000 contenuti "open" come e-book, audiolibri, video, banche dati e e-learning, app, immagini... per tutte le età. Questo nuovo servizio è stato attivato per ampliare la scelta di periodici a stampa in parte non consultabili nella sede della Biblioteca a causa della pandemia. L’indirizzo digitale della piattaforma è https://mirano.medialibrary.it/