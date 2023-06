La Biblioteca Musicale della Fondazione Levi di Venezia diventa patrimonio digitale

Più di 500 spartiti e partiture, oltre che fotografie, disegni e manifesti, per un totale di quasi 30.300 schede bibliografiche. La biblioteca musicale della Fondazione Ugo e Olga Levi avrà una sua versione digitale grazie al LeviDigiLab, nato in partnership Lyra S.r.l.

La creazione di un laboratorio interno e di una pipeline, che opera attraverso l’utilizzo di algoritmi e Intelligenza Artificiale, consente di velocizzare il lavoro umano, rendendolo sostenibile su larga scala. «Si tratta di un progetto all’avanguardia - afferma Giulia Clera, ideatrice del LeviDigiLab - che vuole far entrare in Fondazione Levi la cultura della digitalizzazione rendendo la struttura e il personale coinvolto in grado di occuparsi della trasformazione digitale dei fondi ai fini conservativi, di valorizzazione, con lo scopo di aumentare il pubblico tramite la fruizione su una piattaforma dedicata e di creare una rete di collaborazioni istituzionali».

Il LeviDigiLab è dotato di un V-Scanner_LDL1, specificamente progettato per la scansione di volumi rilegati che garantisce 500 scatti all’ora. Nel laboratorio è possibile inoltre digitalizzare documenti di piccolo formato, grazie a uno stativo di riproduzione con piano retroilluminato per la ripresa di negativi, lastre e diapositive. Un piano aspirato ha la duplice funzione di digitalizzare i grandi formati e i documenti che presentano pieghe di memoria quali piegature e arrotolamenti. Tutte le attrezzature dotate di Camere Canon interscambiabili nell’ottica della sostenibilità e della continuità, sono collegate al MIH-Box, che permette la gestione dei processi e dei metadati, la conservazione e lo sviluppo degli asset documentali, la condivisione delle immagini, lo storage e il backup dei dati digitalizzati.

La nuova piattaforma sarà presentata il 19 giugno a Palazzo Giustinian Lolin, segnando l'inizio di un ciclo di seminari sul tema della valorizzazione digitale dei beni culturali, che verranno organizzati durante l'autunno-inverno 2023/24. «Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per professionisti e istituzioni culturali di acquisire conoscenze approfondite nella digitalizzazione dell'heritage, mediante l'esplorazione di temi cruciali come diritti, finanziamenti, tecnologie e diffusione - commenta Andrea Barbon, fondatore di Made In Heritage -. Crediamo che iniziative di questo tipo favoriranno la conservazione e l'accessibilità in chiave innovativa del nostro patrimonio storico e culturale».