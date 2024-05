Vigonovo, la biblioteca comunale intitolata a Pietro Zampieri

«Pietro Zampieri con la sua passione e la sua immensa cultura è stato per Vigonovo una figura straordinaria che ha messo d’accordo tutti». Così il sindaco questa mattina alla cerimonia di intitolazione della biblioteca civica a Pietro Zampieri.

Nato a Vigonovo l’11 dicembre 1922, morì a Stra il 3 dicembre 2013, all’età di 90 anni. Laureato in teologia universa e dottore in lettere honoris causa, dedicò tutta la sua vita a studi storici, teologici e lettere. Conosceva latino, greco ed ebraico, nonché storiche lingue medio orientali come l’aramaico antico. Seguì lo sviluppo della biblioteca civica presso il Comune di Vigonovo per vari anni e scrisse diversi libri di storia, anche su Vigonovo. L’ex sindaco Luciano Finesso ha ricordato il rapporto consolidato che ebbe Zampieri con la città di Valencia, tra le città più importanti della Spagna. «Il motivo era che Zampieri scoprì un avambraccio di san Vincenzo Ferreri, in valenciano Vicent Ferrer, che lui stesso acconsentì di trasferire nella cattedrale di Valencia. Tant’è che oggi nella parte posteriore dell’altare c’è un’urna che contiene questa reliquia del santo con una scritta dedicata proprio a Pietro Zampieri di Vigonovo».