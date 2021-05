Tre bici elettriche alla città di Noale da Cosmo Gruppo

Nuovi mezzi "green" in dotazione al Comune di Noale, che ha ricevuto tre biciclette elettriche in dono da Cosmo Gruppo, azienda di demolizioni industriali e gestione rifiuti speciali. Le bici saranno a disposizione degli uffici municipali per gli spostamenti sul territorio comunale: ne farà uso, in particolare, il personale dei servizi sociali e dell’ufficio manutenzione.

Nel corso della consegna, avvenuta stamattina in piazzetta Dal Maistro, la sindaca Patrizia Andreotti ha ringraziato Claudio Cosmo, commentando: «Siamo riconoscenti al gruppo industriale noalese per questa donazione che va nel senso da tutti auspicato di una mobilità più sostenibile a partire proprio da chi, come il Comune, è chiamato a dare l’esempio».

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore all'Ambiente Alessandra Dini e dal consigliere con delega alla sostenibilità, Enzo Masella che, al termine della cerimonia, hanno accompagnato la sindaca e i responsabili degli uffici per un breve giro in bici.