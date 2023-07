Migliaia di bidoni danneggiati dal maltempo, scorte esaurite. Nuova fornitura a fine agosto

Il forte maltempo dei giorni scorsi ha provocato nei comuni di Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore il danneggiamento di migliaia i bidoni per la raccolta differenziata della frazione organica. Questo ha causato il rapido esaurimento delle scorte in possesso di Veritas.

La consegna della nuova fornitura straordinaria di bidoni non potrà avvenire prima della fine di agosto, il tempo tecnico necessario alla ditta produttrice per realizzare i bidoni, fanno sapere dall'azienda. «Invitiamo dunque gli utenti dei Comuni di Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore a non presentarsi presso il centro di raccolta di Pianiga per la sostituzione del contenitore del rifiuto organico e a non telefonare o inviare messaggi di posta elettronica per prenotare il ritiro, ma di attendere la comunicazione, che sarà veicolata anche attraverso i Comuni, nella quale saranno indicate le date precise in cui Veritas distribuirà i nuovi contenitori - spiegano -. Nel frattempo, i sacchetti che contengono la frazione organica devono essere esposti in un luogo accessibile e visibile, rispetto alla strada, all’addetto alla raccolta. Per facilitare il compito è consigliato esporre anche il bidone arancione, anche se danneggiato o inutilizzabile».