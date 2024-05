La Biennale Architettura, orfana del padiglione centrale, guarda all'intelligenza multipla e inclusiva

"Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva.". È questo il titolo della 19. Mostra internazionale di architettura di Venezia, annunciato lunedì mattina nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia. Da intelligens deriva il moderno intelligenza, ma il titolo guarda anche alla sillaba finale del termine latino, quel gens che significa gente, persone: «È da qui - ha spiegato il curatore, Carlo Ratti - che emerge un’immaginaria radice alternativa, che suggerisce un futuro dell'intelligenza più multiplo e inclusivo, che sfugga ai limiti eccessivi dell’odierna focalizzazione sull'intelligenza artificiale».

La Biennale Architettura - che si aprirà il 10 maggio 2025 e terminerà il 23 novembre dello stesso anno - sarà dedicata all'ambiente costruito e alle discipline che gli danno forma. L'architettura quindi, ma anche ingegneria, biologia, scienze sociali e politiche, tra le altre. Sarà un'esposizione che avrà l'ambizione di tracciare nuove rotte per il futuro, «suggerendo un ventaglio di soluzioni ai problemi più pressanti del presente - ha precisato Ratti -, e metterà insieme una raccolta di proposte progettuali sperimentali, ispirate da una definizione di "intelligenza" quale capacità di adattarsi all'ambiente a partire da un bagaglio di risorse, conoscenze o potere limitati».

Sarà una Biennale Architettura priva del suo fulcro: il Padiglione Centrale ai Giardini sarà infatti interessato da interventi di ristrutturazione nel corso del 2025, e pertanto non potrà essere sfruttato nel suo ruolo tradizionale, quello di sede espositiva. Per ovviare a questo "vuoto", Ratti ha pensato a una serie di progetti speciali diffusi, in grado di trasformare porzioni della città, comprese le aree esterne di Giardini e Arsenale, in laboratori viventi (Living Lab). Su modalità e contenuti vige ancora stretto riserbo.

Quello del "laboratorio vivente" è uno dei pilastri sui quali si fonderà la prossima edizione della Biennale. Gli altri saranno la transdisciplinarità, vista come collaborazione tra professionisti diversi nell'ottica di far progredire la conoscenza; la raccolta di idee, intesa come essenziale approccio collaborativo alla progettazione; un protocollo di circolarità con linee guida che possano delineare uno standard per future manifestazioni culturali.

«La speciale visione di Carlo Ratti travalica la contemporaneità - ha detto il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco -. La sua idea di architettura è la risposta a quel bisogno di intercettare la tensione della potenza per poi portarla all'atto. Sono orgoglioso di essere al suo fianco nell'offrire questa straordinaria edizione della Biennale, che sarà un capitolo per avviare il nuovo libro del domani».