Biennale, dal 21 maggio oltre ventimila visitatori al Padiglione Venezia

Biennale architettura: dal 21 maggio contati oltre ventimila visitatori al Padiglione Venezia nell’ambito della 17ma Mostra internazionale di architettura. Un percorso in tre sale per scoprire “Sapere come usare il Sapere”, il tema nato lo scorso anno con le aperture straordinarie che hanno animato il Padiglione nel 2020, in piena pandemia. Da maggio lo stesso filo conduttore accompagna i visitatori alla scoperta delle Earth Stations dell’architetto Michele De Lucchi, la sala dedicata all'Economia della Bellezza, ideata dallo scrittore Emilio Casalini e, novità di quest’anno, lo spazio per le opere dei giovani artisti under 35 che hanno vinto la seconda edizione di “Artefici del Nostro Tempo”, concorso promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici.

Il mese di luglio, nonostante il periodo di chiusura dei Giardini della Biennale in occasione dello svolgimento del G20 il Padiglione Venezia ha accolto oltre 11 mila visitatori, poco più di 9 mila gli ingressi registrati a giugno, 1.900 quelli nei giorni di maggio immediatamente successivi all’inaugurazione. «Sapere come usare il sapere è un percorso attraverso l'educazione, la conoscenza, la bellezza, nato quasi due anni fa. Un progetto che abbiamo voluto e costruito - ha spiegato la curatrice del Padiglione Venezia, Giovanna Zabotti - Le cifre di questi primi tre mesi di apertura della Biennale ci fanno capire che il pubblico lo ha compreso, lasciandoci ottimi riscontri».

«La città sta tornando a vivere e questi primi numeri sulle visite al Padiglione Venezia dimostrano che i visitatori della Biennale stanno premiando il nostro impegno e il progetto che quest'anno abbiamo voluto come filo conduttore di questo spazio espositivo - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. Un ringraziamento va a tutti coloro che, nonostante le incertezze dei mesi scorsi, hanno voluto realizzare l'allestimento del Padiglione e hanno lavorato a ritmi sostenuti per concretizzare quel progetto che ci consentisse di raccontare al mondo la nostra idea di educare il visitatore a Sapere come usare il Sapere». Come vivremo insieme? Come vivremo bene insieme? Sono questi questi gli interrogativi, strettamente collegati al tema della Biennale Architettura 2021 "How We Will Live Together", che hanno accompagnato la riflessione sulla realizzazione dell'esposizione del Padiglione Venezia che ha come filo conduttore il tema dell'educazione. Da agosto al 21 novembre il Padiglione Venezia sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 tutti i giorni escluso il lunedì, ultimo ingresso alle 17.45.