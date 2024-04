Le ceramiche di Nedda Guidi "aprono" Forte Marghera alla Biennale Arte

Giunge all'ottava edizione il progetto speciale della Biennale di Venezia a Forte Marghera, quest'anno ospitato negli spazi della polveriera austriaca. L'esposizione è dedicata a una rassegna di dieci opere della grande ceramista Nedda Guidi, la cui opera sarà esposta per la prima volta all'Esposizione internazionale d'arte. La presentazione si è tenuta lunedì mattina in un assaggio del vernissage che si aprirà a partire da domani nella città lagunare, nelle sedi storiche dei Giardini e all'Arsenale. A fare gli onori di casa è stato il neo presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, accompagnato dal curatore, Adriano Pedrosa, e il sindaco, Luigi Brugnaro.

Le opere ospitate a Forte Marghera si focalizzano sul lavoro della ceramista a cavallo degli anni '60 e '70, e sono «complementari a quelle esposte al Padiglione centrale dei Giardini», ha ricordato Pedrosa, dove è passato in rassegna anche il lavoro eseguito dall'artista nel corso degli anni '90. Nedda Guidi, donna queer e femminista convinta, in conflitto con l'arte contemporanea, ha scelto di lavorare con la ceramica, da molti considerata una tecnica minore. In 60 anni di attività artistica si è resa protagonista di uno stravolgimento dei modi tradizionali di creare con l'argilla, utilizzandola in maniera inusuale e originale rispetto alle tecniche convenzionali.

«Nedda Guidi per tutta la vita è stata ovunque straniera», ha detto in apertura Buttafuoco, ricollegandosi al tema di questa edizione, intitolata Stranieri ovunque. «È questo suo speciale status, ora che non c'è più, a darci la misura del suo lavoro - ha aggiunto -. L'essenza della ceramica sta nel trattenere l'essenza del quotidiano e svelare la potenza creativa dell'artista. Guidi è consapevole di essere demiurgo di due istanze, quella dell'atto poetico e quella della cottura, ovvero sia saper farsi artefice di qualcosa che nell'essenza è vita quotidiana, praticità, e non un placare la propria sete, ma dare un senso alla festa che è il principio di incontrarsi».

Al concetto di "straniero", fil rouge dell'intera Esposizione, si è ricollegato anche il curatore Pedrosa. Nel ricordare «il privilegio di essere il primo curatore latino-americano di una Biennale con una storia così lunga», e più in generale il primo «proveniente dal sud del Mondo», ha spiegato che una delle più grandi sfide, per lui, è stato «sviluppare una rappresentazione significativa del lavoro degli artisti italiani». E tra questi, quello di Nedda Guidi, «pioniera dell'arte italiana, tra altri 50 artisti collegati in qualche modo all'Italia». L'esposizione, ha quindi precisato, si sviluppa su due nuclei: storico e contemporaneo. Quest'ultimo, in particolare, si focalizza su quattro temi: artisti queer, indigeni, outsider e stranieri.

«Questo forte è sempre stata cerniera tra acqua e terra - ha detto Brugnaro -, quindi è ottimo che la Biennale abbia deciso di accettare il nostro invito di espandersi in terraferma, cosicché artisti da tutto il mondo possano venire qui per far conoscere le loro culture. Il disegno è quello di riuscire a parlare col mondo intero. Oggi cominciamo con questa inaugurazione: ci onora che qui a Mestre si possa parlare dello sviluppo ancora più in grande della Biennale».