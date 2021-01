Biennale College Danza indice due bandi internazionali per selezionare danzatori e coreografi

Al via Biennale College Danza 2021 sotto la guida del neodirettore Wayne McGregor. Da oggi fino al 19 febbraio 2021 sono presenti online, sul sito della Biennale di Venezia,due bandi internazionali per selezionare rispettivamente 20 danzatori e 5 danzatori-coreografi, tutti professionisti di massimo 30 anni.

Biennale College Danza vedrà i 20 danzatori e i 5 danzatori-coreografi che verranno selezionati impegnati a Venezia in due percorsi specifici, in parte condivisi, lungo l’arco di tre mesi, dal 10 maggio al 31 luglio. I due percorsi confluiranno quindi nella presentazione di un duplice programma – due opere coreografiche di Wayne McGregor e Crystal Pite; la realizzazione di una nuova creazione in via di definizione, commissionata dalla Biennale espressamente per il gruppo di danzatori di Biennale College e cinque brevi coreografie originali – sul palcoscenico del 15. Festival Internazionale di Danza Contemporanea, che si terrà dal 23 luglio al 1 agosto.

I due percorsi saranno focalizzati, nei primi dieci giorni propedeutici guidati da McGregor, sul Physical Thinking, da sempre oggetto di attenzione e studio da parte del coreografo britannico, attraverso la pratica coreografica e performativa: un modo per costruire le capacità collaborative del gruppo e condividere tecniche per la generazione di materiale di danza e composizione coreografica.

I 20 danzatori saranno poi impegnati in sessioni quotidiane dedicate a tecniche di danza classica e contemporanea con maestri di livello internazionale; sessioni di approfondimento del mondo creativo e del repertorio dello stesso McGregor e di Crystal Pite, coreografa richiesta in tutto il mondo e membro del Ballet British Columbia e del Ballett Frankfurt di William Forsythe. I danzatori, inoltre, lavoreranno alla nuova creazione commissionata per loro e alla realizzazione delle cinque brevi opere originali concepite dai 5 danzatori-coreografi.

Nella loro duplice veste, i 5 danzatori-coreografi selezionati intrecceranno i due percorsi: saranno impegnati nella creazione individuale di una propria opera coreografica originale, scegliendo alcuni fra i 20 danzatori del College, ma condivideranno anche il percorso di lavoro tecnico, creativo e performativo con i danzatori.

Il testo ufficiale e dettagliato dei bandi internazionali di Biennale College Danza 2021 è consultabile online.