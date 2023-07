Al via la Biennale Danza 2023

Si apre il sipario su Altered States, la terza edizione della Biennale Danza diretta dal coreografo britannico Wayne McGregor. A partire da giovedì 13 luglio e fino a sabato 29 luglio coreografi invitati da tutto il mondo, “alchimisti del movimento” secondo McGregor, si alterneranno negli spazi dell’Arsenale e nei Teatri Malibran, Piccolo Arsenale e del Parco a Mestre.

Il festival inaugura giovedì 13 luglio alle 17.30 alle Sale d’Armi dell’Arsenale con la consegna del Leone d’oro alla carriera alla coreografa italo-americana Simone Forti e l’inaugurazione della mostra retrospettiva a lei intitolata, realizzata in collaborazione con il Museum of Contemporary Art di Los Angeles (MOCA) e aperta per tutta la durata dell'evento. La sera, alle 19.30 alle Tese dei Soppalchi dell’Arsenale, debutta in prima assoluta Bogotá della coreografa colombiana di stanza a Montréal Andrea Peña. A seguire, alle 22 al Teatro alle Tese, Oona Doherty, già vincitrice del Leone d’argento nel 2021, che presenta in prima per l’Italia la sua ultima creazione, Navy Blue.

Il programma

Una mostra che celebra un’artista totale, Simone Forti. La retrospettiva, a cura del Museum of Contemporary Art di Los Angeles (MOCA), dove è stata ospitata fino allo scorso aprile, approda ora alla Biennale Danza. Ospitata nelle Sale d’Armi dell’Arsenale, la mostra ripercorre il lavoro della coreografa italo-americana, pioniera della post modern dance, dai primi anni ‘60 fino ai nostri giorni con filmati, ologrammi, disegni, dipinti e soprattutto con il riallestimento delle leggendarie Dance Constructions, che Simone Forti sviluppò agli esordi della sua carriera di artista del movimento, come ha sempre preferito definirsi. Presentate per la prima volta alla Reuben Gallery di Soho (1960) e poi ancora nel loft di Yoko Ono a New York (1961) con il titolo che le ha rese famose, le Dance Constructions mescolano gioco, improvvisazione strutturata e interazione con oggetti del vivere quotidiano. Guidati da Sarah Vox Swenson, saranno i giovani danzatori di Biennale College – dopo un lungo tirocinio - a dare nuova vita a tre delle Constructions: Hangers, che prevede l’uso di corde appese al soffitto; Slant Board, immaginata a partire da un pannello in compensato inclinato; Huddle, che senza ricorrere a oggetti fa dei corpi intrecciati dei danzatori stessi una costruzione entro cui muoversi e ripensare il movimento. Aperta durante tutto il Festival, la mostra ospiterà quotidianamente la replica delle Dance Constructions.

Debutto alla Biennale (Tese dei Soppalchi, alle 19.30) per la 32enne Andrea Peña, vincitrice del primo bando internazionale per una nuova coreografia promosso dalla Biennale Danza. Il suo Bogotá esplora morte e resurrezione attraverso la storia, che è storia di una colonizzazione, l’innestarsi della cultura barocca europea sull’immaginario autoctono; attraverso il paesaggio, che dopo i molti sconvolgimenti si modella nell’ambiente post-industriale; e attraverso il corpo in tutte le sue dimensioni, documento vivente in cui si inscrivono conflitti e trasformazioni del nostro tempo. Un lavoro radicato nel realismo magico Bogotá scava nelle origini latino-americane di Andrea Peña, per ricercare in scena quella capacità unica di assimilare il simbolico al reale, il mondo dei morti a quello dei vivi, il sacro al profano, in un sincretismo espressivo che tiene insieme gli opposti. Classe 1990, Andrea Peña dirige a Montreal la compagnia multidisciplinare Andrea Peña & Artists (AP&P) fondata nel 2014.

Un felice ritorno alla Biennale Danza quello della coreografa nordirlandese Oona Doherty, che firma Navy Blue in scena alle 22.00 al Teatro alle Tese. Articolato in due parti, lo spettacolo giustappone la lussureggiante musica di Rachmaninov alle pulsazioni adrenaliniche di Jamie xx, le gerarchie della danza alla libertà creativa, i singoli individui all’immensità dell’universo. Nel primo tempo dodici danzatori in tuta blu si muovono alla ricerca dell’unisono fra reminiscenze classiche rilette con sensibilità contemporanea sulle note del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, tra fascinazione per l’armonia e desiderio di romperne ordine e regole. La tensione sale e segna una cesura con il secondo tempo, quando i corpi si liberano, i pugni si alzano minacciosi, i gesti alludono a lotta e resistenza mentre una voce fuori campo scandisce sulla colonna sonora di Jamie xx un testo scritto a quattro mani dalla stessa Doherty con l’autore, attore e regista Bush Moukarzel, ispirandosi al Pale Blue Dot dell’astronomo Carl Sagan. Il desiderio di rottura e di denuncia slitta dal mondo della danza al mondo in generale, alla storia, alla politica, alla società con i suoi conflitti e le sue contraddizioni, a quel pallido puntino azzurro che è la terra vista dai confini del sistema solare, all’insignificanza della vita di fronte alla distesa di uno spazio infinito.