Biennale di Venezia, insediato il nuovo Cda

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, il primo dalla fine della presidenza Cicutto, comunica la Fondazione stessa. Il nuovo Cda è presieduto dal nuovo presidente Pietrangelo Buttafuoco e composto da Luigi Brugnaro (Vicepresidente, Sindaco di Venezia e Presidente della Città metropolitana), Luca Zaia (Presidente della Regione Veneto) e Tamara Gregoretti (designata dal Ministro della Cultura). Il Consiglio sarà in carica per il quadriennio 2024-2028.

Oggi, dopo aver salutato i componenti del Consiglio stesso – al quale ha partecipato il prof. Amerigo Restucci, su delega del Presidente della Regione Veneto, e il Collegio dei Revisori dei conti composto da Pasqualino Castaldi (presidente), Ines Gandini, Angelo Napolitano – il Presidente Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato: «Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano per la fiducia nell’assegnarmi questo prestigioso incarico, e mi impegno a dare ulteriore impulso a questa istituzione, punto di riferimento delle arti contemporanee nel mondo e testimonianza della grande vitalità della cultura che onora l’Italia». Particolare attenzione, ha detto Buttafuoco, sarà data allo sviluppo del progetto del Centro internazionale della ricerca sulle Arti Contemporanee. Il presidente ha salutato e ringraziato vivamente il presidente uscente Roberto Cicutto per la collaborazione in occasione del passaggio di consegne, e si è comolimentato per i risultati ottenuti. «Un saluto e un ringraziamento vanno anche a Paolo Baratta, già a lungo Presidente di questa Fondazione. Ringrazio le commissioni parlamentari e i loro presidenti, Roberto Marti per il Senato, Federico Mollicone per la Camera. Formulo i migliori auguri di buon lavoro ai direttori Lucia Ronchetti, Alberto Barbera, Wayne McGregor, Adriano Pedrosa, Carlo Ratti, Stefano Ricci e Gianni Forte. Saluto, non da ultima, la città che da sempre ospita la Biennale, Venezia, che conta su una vocazione universale alla cultura e su un pubblico straordinario».

Nella riunione di oggi il Consiglio ha anche nominato il Direttore generale per il quadriennio 2024-2028, confermando l’incarico al dottor Andrea Del Mercato.