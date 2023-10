I suoni di Venezia protagonisti della Biennale Musica 2023 | VIDEO

Al via "Micro-Music": il 67. Festival Internazionale di Musica Contemporanea è stato inaugurato nella mattinata di lunedì 16 ottobre e accompagnerà l’autunno veneziano fino a fine mese. Sotto la direzione artistica di Lucia Ronchetti, la Biennale Musica 2023 propone un’esplorazione del suono elettronico, dalle prime sperimentazioni avanguardistiche alle sue espressioni contemporanee indissolubilmente legate agli sviluppi della tecnologia digitale.

Durante il suo discorso introduttivo, Ronchetti ha illustrato l'obiettivo dell'iniziativa: «Il nostro scopo è creare una nuova sinergia tra gli spazi architettonici collocati ai margini occidentali e orientali della città antica, luoghi che offrono possibilità di ascolto aperte e modulabili, per coinvolgere il pubblico veneziano in tutta la sua sfera abitativa, in coerenza con la volontà della Biennale di Venezia di valorizzare gli esempi di archeologia industriale sparsi in città».

«Abbiamo fortemente voluto la presenza del festival in terraferma – ha sottolineato il sindaco Brugnaro –, prima a Forte Marghera e poi con il Centro di Musica Multimediale nel Teatro del Parco Bissuola, da dove simbolicamente ripartiamo con questo viaggio musicale che parla al mondo».

Il festival

Per questa questa nuova edizione è stato progettato un ricco cartellone di appuntamenti che daranno la possibilità al pubblico di visitare Venezia, Mestre e Forte Marghera attraverso rumori e suoni. Il festival culminerà poi in un momento di massima visibilità con il conferimento del Leone d'oro alla carriera ad un pioniere delle sperimentazioni sonore d’avanguardia, Brian Eno.

Fino al 30 ottobre saranno inoltre presenti compositori, sperimentazioni e concerti in diversi spazi veneziani, che avranno l'obiettivo di «valorizzare il territorio attraverso la musica», come sottolineato dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto.

L'inaugurazione ha preso il via con una passeggiata acustica ideata e realizzata da Andrea Liberovici e Paolo Zavagna, intitolata "Sounds of Venice Number Two". È quindi seguita l'apertura di "1195", un'installazione audiovisiva di Tania Cortés Becerra ospitata nel Teatro del Parco e ispirata alle architetture della Basilica di San Marco. Al Padiglione 30 di Forte Marghera, invece, si potrà ammirare da oggi "Love Numbers" di Anthea Caddy e Marcin Pietruszewski, un'installazione realizzata con quattro altoparlanti parabolici capaci di proiettare raggi sonori fino a tre chilometri di distanza. Debutta al festival Louis Braddock Clarke, selezionato per Biennale College Musica, che ha inaugurato in Sala d’Armi E, "Weather Gardens", un’esperienza di ascolto intima che esplora “ecologie sonore modellate dagli esseri umani nell’era dell’Antropocene.